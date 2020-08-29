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شاهد.."السيسي" ينفعل على الهواء: "أنا بتعذب وباتقطع كل يوم"

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السيسي
 
السبت، 29-08-2020 05:33 م محمد فضل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حتى وهو قادم بطائرته لحضور فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظ الإسكندرية وجد الكثير من المخالفات، معقبًا: "والله لازال لحد دلوقتي وانا بتكلم في ناس بتتعدى وبتبني".
واستنكر الرئيس السيسي قائلًا: "خير فيه إيه بتعملوا كده ليه".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية.
وأكد الرئيس السيسي أنه يجب أن يعي المواطن المصري خطورة ما يقوم به من حجم التعديات.
وأوضح أن الدولة قامت بعمل الكثير من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات المواطنين، ورغم ذلك ما زال هناك العديد من التعديات، مما يسبب مشكلة كبيرة للدولة وقيادتها.
وقال الرئيس السيسي: "أنا بتعذب وباتقطع كل يوم بسبب المخالفات ديه"، موضحًا أن "الشعب بقى هو عدو بلده وليس الأعداء الخارجيين، وأن ما نفعله هو أخطر ما يكون".
 

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