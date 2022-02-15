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شاهد.. «السيسي» يكسر البروتوكول من أجل وزيرة الطاقة الإسرائيلية بموقف إنساني

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الثلاثاء، 15-02-2022 09:48 ص

كسر الرئيس عبدالفتاح السيسي، البروتوكول خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في القاهرة، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسي متحرك.
وأظهر مقطع فيديو رصدته الكاميرات، مبادرة "السيسي" بتحية الوزيرة الإسرائيلية حيث مشي داخل قاعة المؤتمر في اتجاهها رغم المسافة البعيدة قبل أن يدور بينهما حديث قصير بينهما.
بدوره، أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت، بتصرف الرئيس السيسي، قائلًا عبر "تويتر": "الرئيس السيسي، لمست (قلوبنا) جميعًا".
وغردت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مُعلقة: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لالقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي افتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
كما وصف حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اللفتة بأنها "موقف إنساني نبيل"".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
وهنا:
 

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