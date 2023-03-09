شاهد.. السيسي يبكي تأثرًا بكلمات الطفل ابن الشهيد محمد الأكشر





قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم مجموعة من أسر الشهداء في فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال بلال ابن الشهيد البطل محمد الأكشر: "أنا بلال ابن الشهيد البطل.. بابا استشهد لما كان عندي سنة وملحقتش أشوفه، وسمعت عن بطولاته من أهلي وكانوا بيقولوا بابا بطل عمره ما خاف".

وأضاف بلال: "بعد استشهاد بابا بـ 6 شهور ماما راحت الحج وماتت في السعودية“، ووجه بلال حديثه لوالديه: ”أنا عاوزكم تكونوا مبسوطين في الجنة وكان نفسي أعيش معاكم وبكتب جوابات لكم واقولكم وحشتوني اوي اطمنوا عليا هكبر وهبقى ظابط وأجيب حق بابا وأحقق حلم ماما".

وبكى الرئيس السيسي أثناء حديث بلال ابن الشهيد محمد الأكشر، وذلك في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقائع الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.

وقال العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: في يوم الشهيد، تظل القوات المسلحة، هي رمز الوفاء لأبطاله، الذين ضحوا بأروحهم ودمائهم فداء للوطن، ترد لهم الجميل وتقدم لهم العطاء والتكريم، وتحيط أسرهم وأبنائه بالرعاية والاهتمام بما قدموه لوطنهم من تضحيات وبطولات حفظت له كرامته وأمجاد خلوده.

وأضاف: يتجدد عهد الأبطال بالذود عن مصرنا الغالية بكل غال ونفيس، نتذكر هؤلاء الأبطال الذين وهبوا حياتهم للوطن، فلم يهابوا الموت، بل أقدموا عليه، مؤمنين بحق بلدهم عليهم وقدسية ترابها وفريضة الدفاع عنه وشرف الشهادة في سبيله.

