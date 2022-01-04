شاهد/ السيسي يبعث بهدية لسيدة حلوان.. ما قصتها؟

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدية عينية وباقة ورد إلى سيدة ظهرت في فيديو وهي تدافع عن فتاتين خلال سرقة هاتفهما المحمول.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السيدة بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وإنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة الإنسانية والإيجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولى الذى قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل وكل مصري أصيل.

ولم تقف السيدة بشرى موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان، بعد قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين، خلال سيرهما فى منطقة العزبة البحرية في منطقة حلوان، فتصدت للجاني لنجدة الطفلتين.

كانت كشفت قوات الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد دراجة نارية يسحل فتاتين وسيدة خلال سرقته هاتف محمول.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفحص أمكن تحديد المجنى عليهن (طالبتان مقيمتان بدائرة القسم، إحداهما تبين أنها مصابة بسحجات، والثانية ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تبين أنها مصابة بكدمة بالظهر) .. وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص".

وتابعت: "باستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد إلى الهاتف المحمول المسروق لدى عميله سئ النية، سائق ومقيم بمنطقة المعصرة".

