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شاهد.. السعودية موديل روز تكشف اسمها الحقيقي لأول مرة وتفجر مفاجأة

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موديل روز
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الخميس، 24-06-2021 05:24 م

كشفت الفاشينيستا السعودية الشهيرة المعروفة بـ "مودل روز"، عن اسمها الحقيقي للمرة الأولى، والأسباب التي دفعتها لإخفائه ردا على سؤال من أحد المتابعين.
وردت روز خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي في سناب شات على سؤال نصه: “ليش اختارتي تخشي عالم الشهرة باسم روز مو اسمك الحقيقي روان” بقولها: “أول شي أنا دخلت باسم روزانا والناس اختصرت الاسم لروز فبقي روز بعد ما الناس ضلت تستخدمه وتختصره بهاي الطريقة”.
وحول سبب إخفاء اسمها: “بداية أنا كنت أول عارضة أزياء في السعودية، ما اتوقع إنه كان فيه سعوديات في السوشال ميديا، وما أدري شو رد فعل الناس، وما كنت أبغي الناس تعرف إنه أنا هي روز، ما كنت أحب إنه أكون سبب في ضرر أهلي.. يعني أوكيه أنا أبقى مشهورة لكن ما أضر أهلي”.
وأضافت: “هذا كان في الأول زي ما قلت كنت أخاف إنه الناس تعرف إنه أنا روان اللي بيعرفوها، لكن بعد كدة لما اختي صارت مشهورة وبقت على السوشال ميديا وهكذا بقيت لا خلاص بقول على كل حاجة عادي ما بخاف، لأنه الأمر بقى معروف للجميع وصار عادي”.
 

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