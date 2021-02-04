شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»
عباس
الخميس، 04-02-202106:44 مالمصريون
اتصل الرئيس الفلسطينيمحمود عباس برئيس هيئة مقاومة الجدار
والاستيطان، وليد عساف، بعد عملية هدم خيام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار
الشمالية، وقال له: “ألعن أبوهم”.
وتوجه عباس إلى الوزير الفلسطيني قائلا: “وليد الله يعطيك
العافية.. ألعن أبوهن”، مؤكدا “أننا لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم”.
وتضمنت المكالمة سب "عباس" للاحتلال وعبارات
كثيرة.
بدوره رد عساف مؤكدا: “أننا سنعيد البناء وسنبقى ثابتون..
نحن جنودك وجنود الوطن، ومخطط التهجير القسري سيفشل كما فشل مخطط ضم الأغوار، وكما
فشل مخطط صفقة القرن”.