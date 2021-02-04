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شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»

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عباس
 
الخميس، 04-02-2021 06:44 م المصريون

اتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بعد عملية هدم خيام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وقال له: “ألعن أبوهم”.
وتوجه عباس إلى الوزير الفلسطيني قائلا: “وليد الله يعطيك العافية.. ألعن أبوهن”، مؤكدا “أننا لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم”.
وتضمنت المكالمة سب "عباس" للاحتلال وعبارات كثيرة.
بدوره رد عساف مؤكدا: “أننا سنعيد البناء وسنبقى ثابتون.. نحن جنودك وجنود الوطن، ومخطط التهجير القسري سيفشل كما فشل مخطط ضم الأغوار، وكما فشل مخطط صفقة القرن”.

 

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