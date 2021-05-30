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شاهد/ الداعية عبد الله رشدي يغني "يا كيدهم".. وبنات يتحرشن به

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عبدالله رشدي
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الأحد، 30-05-2021 12:24 م
يمثل الشيخ عبد الله رشدي ظاهرة مثيرة للجدل.. ويتعرض الآن لحملة منظمة وممنهجة للنيل منه والحط من قدره .. ما هي حكايته بالضبط.. ولم يثير كل هذه الضجة حوله.. شاهد المفاجآت.
 

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