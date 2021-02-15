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شاهد.. «الخطيب» يحصل على الإقامة الذهبية في دبي

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الخطيب
 
الإثنين، 15-02-2021 03:58 م المصريون
حصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الإقامة الذهبية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولاقي الخطيب إستقبالًا حافلًا لدي زيارته للإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي وحصل علي الإقامة الذهبية.
وكان في استقبال الخطيب هناك كل من اللواء محمد المري مدير عامة إقامة دبي والعميد الدكتور علي بن عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة  دبي والعميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية وعدد من المسؤولين.
وأشاد الخطيب بطريقة العمل والإنضباط التام والإلتزام الكامل والنظام المتقن بالإدارة لعامة للإقامة بدبي.


 

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