شاهد.. الخطيب لـ رئيس الـ«فيفا»: ما حدث ليس عدلي.. والأخير يرد: تعيش وتاخد غيرها
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الثلاثاء، 31-05-202208:48 ص
تحدث محمود الخطيب رئيس الأهلي
مع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أثناء مراسم تتويج الوداد بلقب
دوري أبطال إفريقيا 2022.
وخسر الأهلي من الوداد بهدفين
دون رد في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
وأظهرت الكاميرات محمود الخطيب
أثناء حديثه مع إنفانتينو وكان يخبره: "ليس عدلًا"، في إشارة واضحة منه
على الأجواء التي أقيمت فيها مباراة نهائي دوري الأبطال.
فيما نشر فرج عامر، رئيس نادي
سموحة سابقاً، تدوينة جديدة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،
بشأن هزيمة فريق النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكتب فرج عامر: "الخطيب
لإنفانتينو: ما حدث ليس عدلا.. إنفانتينو للخطيب: تعيش وتاخد غيرها".
وتوج الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز
على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة
التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15
من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي
لتسكن مرمى محمد الشناوي .
وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من
زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على
الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني
وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.