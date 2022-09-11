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شاهد.. التفاصيل الكاملة لفيديو مخل بالآداب في أحد شوارع الكويت

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الفتاة
Native
Teads
الأحد، 11-09-2022 12:43 م

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد انتشار فيديو اعتبروه مخلًا بالآداب العامة في أحد الشوارع لفتيات وشباب يعملون على مشروع عربة أكل.
وعقب تداول مقطع الفيديو، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه ضبط الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو عقب تنسيق قطاع الأمن العام مع البلدية.
وقالت الوزارة في البيان إن ”الأشخاص الذين ظهروا في منطقة كبد وهم يقومون بتصرفات مخالفة للآداب العامة تم إحالتهم إلى المخفر المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.

من جانبها قدمت فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تحاول استقطاب السيارات المارة بأحد شوارع الكويت، إلى عربة طعام متنقلة ”فود ترك“ تعمل عليها برفقة آخرين، اعتذارها عما بدر منها بعد ضبطها ومن كان معها من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة مخالفة الآداب العامة.

ونفت الفتاة علمها بتصوير الفيديو ونشره عقب حالة الاستياء التي أبداها النشطاء بسبب طريقة الترويج التي اعتبرها كثير من النشطاء ”مخالفة للعادات والتقاليد ودخيلة على المجتمع الخليجي المحافظ“.
وقالت الفتاة في تصريح نقله حساب ”المجلس“ الإخباري على ”تويتر“، إن“صديقتها قامت بتصويرها ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها أو موافقتها“.

وأبدت الفتاة أسفها عما بدر منها في المقطع المتداول، وأكدت أنه ”غير متعمد ولا مقصودًا منها ودون علمها“، لافتة إلى أن ”ما صدر من تصرف لا ينتمي للمجتمع الكويتي المحترم المحافظ“.

وكانت الفتاة قد ظهرت في مقطع فيديو برفقة آخرين للترويج لمشروعهم بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء، حيث أشاروا إلى موقع وقوفهم ليتمكن متابعوهم من الاستدلال على الموقع، وظهرت الفتاة وهي ترتدي ملابس مكشوفة وتحاول المناداة على أصحاب السيارات في الشارع والتلويح لهم بيدها لاستقطابهم إلى عربة الطعام التي يعملون عليها.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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