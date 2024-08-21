



حجبت منصة "إكس" حساب الإعلامي باسم يوسف الذي يتابعه 11.7 مليون شخص بعد ساعات من نشره رسالة تدعم الفلسطينيين، وتنتقد إسرائيل.

وقال الإعباسم يوسف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "غير متأكد إلى الآن ما إذا كان حسابه على منصة إكس سيعود أم لا، ومتى؟".

وأضاف أنه موجود عبر حساباته الرسمية في "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، وأن أي حساب يتحدث باسمه الآن على "إكس" مزيف، مشيرا إلى أنه لا يرغب في إصدار بيانات صحفية أو إجراء لقاءات إعلامية الآن.

وفي منشور آخر، كتب يوسف "ما مدى هشاشة وطفولية هؤلاء الناس؟"، مرفقا صورة لتغريدة نشرها حساب رسمي يحمل اسم إسرائيل ويحتفل بحذف حسابه.

وفي رسالة سابقة، كتب "متى تعرف أنك تغضب الصهاينة؟ عندما يبكون ويتشتمونك، وكل ما يمكنهم فعله هو صرخة الذئب.. يستخدمون كلمة معاداة السامية في كل شيء لأنه ليس لديهم أي شيء آخر يقولونه. اذهب وألقِ باللوم على شخص آخر. أساليبك أصبحت قديمة ومملة".

وكان متابعو يوسف تفاجأوا مساء الاثنين بتعليق حساب الكوميدي الشهير، بعد أن نشر عليه سؤالا حول اللاسامية، و"إن كان الاتهام بمعاداة السامية لا يزال يخيف الناس، لاسيما بعد أن أدرك الملايين حول العالم كيف استعملت تلك التهمة لتكميم الأفواه".

وما هي إلا لحظات حتى حظر حساب يوسف عن منصة "إكس".

وتعد منصة "إكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى التي سمحت بنشر آراء منتقدة لإسرائيل، في حين فرض "فيسبوك" و"إنستغرام" قيودا أكثر تشددا لمحاربة "الكراهية والتحريض على العنف".

وأثار يوسف جدلا واسعا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهوره الإعلامي اللافت مع المحاور البريطاني المعروف بيرس مورغان للحديث عن القضية الفلسطينية والصراع القائم حاليا في غزة.