الأربعاء 01 مايو 2024
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حاولوا التقاط سيدة ألقت بنفسها من الطابق الرابع فوقعت على رؤوسهم بالعاشر من رمضان

كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة عن وفاة "محمد مرسي"

ندى الكامل تعلن طلاقها: أنا سينجل.. وهكذا علق طليقها

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه للمنتخب لهذا السبب

سائح تركي يطعن شرطياً إسرائيلياً بالقدس والاحتلال يقتله في الحال

فيديو.. لحظة إطلاق رجل أعمال النار على رأسه لسبب صادم

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي الجديد: اللي بيعمله محدش يعرف يعمله

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي

صعود الدولار من جديد.. سعر مفاجئ للعملة الخضراء اليوم أمام الجنيه

شاهد.. اعترافات غريبة لمضيفة طيران قتلت ابنتها أمام القاضي في المحكمة

منت
المضيفة
الثلاثاء، 30-04-2024 01:09 م


أدلت المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس، باعترافاتها أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقالت المضيفة المتهمة : " حضرت جلسة روحانية في مكان قريب من الأهرامات في مصر، وكان فيها طقوس غريبة، وحضرها حوالي 15 شخص بينهم 6 مصريين، والجلسة كانت لاستشعار الطاقة الإيجابية وترتيب الأفكار، والتأمل، وشفت ناس غريبة، وشفت سيدنا عيسى وسيدنا موسى". حسب المصري اليوم.

المهدي المنتظر

وتابعت: " كان في شخص إيطالي، ووجدته يأتي ناحيتي ولمس رأسي، وأشار بحركات غريبة بيديه، وقال لي أنا المهدي المنتظر وعمل لي جلسة علاج روحاني".

وأضافت:" بعد جلسة العلاج الروحاني، تغيرت وبقيت خائفة من الجميع، وكان بتجيلي أفكار بأن أتخلص من حياتي، وقتها طلبت من زوجي الانفصال وسافرت إلى تونس، وبعد مرور 10 أيام عقب زوال النوبة الروحانية عني، قلت لزوجي إني تعبانة وبعاني من نوبة روحانية، وقتها قرأ قرآن كريم، وأسماء الله الحسنى.

قتل

وواصلت:"يوم الواقعة، شفت رؤية وشعرت بحالة روحانية، وبعدها دخلت المطبخ ومسكت السكينة في إيدي كنت هخلص على نفسي ولكن بسبب ارتباطي بابنتي قلت أخلص على بنتي عشان تعيش معايا في عالم الروحانيات وما أسبهاش لوحدها في الدنيا هنا، وخنقتها".

 


إقرأ ايضا

تغ

حاولوا التقاط سيدة ألقت بنفسها من الطابق الرابع فوقعت على رؤوسهم بالعاشر من رمضان

20190617_1560788032-743549

كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة عن وفاة "محمد مرسي"

AA1nViV7

ندى الكامل تعلن طلاقها: أنا سينجل.. وهكذا علق طليقها

أخبار متعلقة

414

الموضوع وصل القضاء.. محمد أبو بكر يرد على ميار الببلاوي: "أنا مش تيس"