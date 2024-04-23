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شاهد.. ابنة ضحية الإسماعيلية تفاجئ القاضي: أمي اتعرت واتقتلت يا باشا

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الفتاة ابنة الضحية
الثلاثاء، 23-04-2024 12:33 م


طالبت ابنة ضحية محافظة الإسماعيلية، التي قتلت على يد جارها الممرض بغرض سرقتها، بالقصاص من المتهم.
وقالت ابنة القتيلة للقاضي داخل محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية:" هو معترف، وأمي اتسحلت وإتعرت، أمي متقتلتش بس ياباشا، أمي عمرها ما اتكشفت على حد".
وأضافت:" دي أمي ياباشا، و 9 شهور محاكمة كتير عليا، أهله بيلعبوا بأعصابي وبيضغطوني نفسياً، لما أمشي في طريق بشوف إخواته بيضحكوا في وشي، أنا أخويا راجل دخل على أمه شافها عريانة وعمره ما شاف امه بالمنظر ده".
وتوجهت للمتهم وصرخت فيه:" ده دم وأنت عريت أمي وسحلتها وقتلتها، حرام عليك".
ثم توجهت للقاضي وقالت:" أمي مصعبتش عليه ياباشا، حرام، القصاص العادل، من قتل يقتل".
وكان المتهم قد استغل معرفة الضحية به ودخل منزلها في يوم جمعة أثناء تواجد أسرتها خارج المنزل ليسرق منها أموالاً، وقام بطعنها وضربها على رأسها، خوفاً من كشف جريمته.


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