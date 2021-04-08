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شاهد/ إعلامية شهيرة تصدم الجميع بخلع الحجاب

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الخميس، 08-04-2021 09:37 ص

تسببت الإعلامية السورية الشهيرة، نور حداد، الشهيرة بـ"نور خانم"، في حالة صدمة لدى متابعيها، عقب نشر صورة ظهرت فيها بدون الحجاب على غير العادة، الأمر الذي أثار جدلصا كبيرًا.
ونشررواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "خانم" – التي تعمل في قنوات تابعة للمعارضة السورية من تركيا-صورة لها بدون حجاب، الأمر الذي عرضها لهجوم وانتقادات كثيرة.
واختلفت الآراء بشأن ظهورها بهذا الشكل، وتساءل بعضهم عما إذا كانت خلعت الحجاب، فيما انتقدها البعض بسبب ظهورها بهذا الإطلالة، وقال البعض إنها بهذه الطريقة سوف تخسر الكثير من جمهورها المتابع لها على القناة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما تعرض لها البعض بالتنمر على شكلها، معتبرين أن "الحجاب كان يستر شكلها".
وبين كل التعليقات قال شخص أن الصورة مسربة وأنها لم تخلع الحجاب، وعلق بالقول :" يااخوان هذي صورة مسربة ماتدري نور خانم من سربها وهذا الحساب مشبوه ويديره شاب اسمه وسيم خلي بالكم من الخوض باعراض الناس لاحول ولاقوة الا بالله لاصت الحكايا".




 

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