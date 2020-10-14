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شاهد .. إدوارد يفقد الكثير من وزنه بعد "ريجيم قاسي" ويغير من مظهره تماما

إدوارد
شاهد .. إدوارد يفقد الكثير من وزنه بعد "ريجيم قاسي" ويغير من مظهره تماما
 
الأربعاء، 14-10-2020 08:39 ص أحمد عادل شعبان
فاجأ الفنان إدوارد متابعيه بالظهور بـ "نيو لوك" ضمن مسلسل من المتوقع ظهوره قريبا.

ونشر إدوارد صورة لنفسه عبر انستجرام حيث ظهر فيها وقد صبغ شعره بعد أن اعتاد الظهور بشعر و ذقن يملان إلى البياض .

كما ظهر بوزن أقل كثيرا من المعتاد بالإضافة لتغيير نمط ملابسه وذلك استعداد لمسلسله الجديد.
 

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