الإثنين 20 مارس 2023
توقيت مصر 18:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة في دعوى طلاق: "عايزني اشرب بانجو والف له سجاير الحشيش"

تركيا تكشف موعد لقاء السيسي وأردوغان

بالصور.. الجيش يستعرض أقوى أسلحته أمام قطر

هبوط حاد في أسعار النفط لمستوي قياسي منذ 2021

6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي

فيديو صادم.. الأرض تنشق وتبتلع 17 طالبًا داخل مدرسة

موظف يلقي زوجته من الطابق الثامن في المرج

قرار جديد من القضاء في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

شاهد أول مواجهة بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد خلاف 3 سنوات

"حلق وتاتو".. نجل الفنانة أنغام يصدم الجميع بظهور "غير لائق"

ADS
 

شاهد أول مواجهة بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد خلاف 3 سنوات

2023_3_20_0_12_15_839
ريم البارودي
Native
Teads
الإثنين، 20-03-2023 10:08 ص

 

 

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إذاعة لقائها مع الفنانة ريم البارودي ببرنامجها "صبايا الشمس" المذاع عبر قناة الشمس، مساء اليوم الاثنين الساعة 9 مساءً.

 

ونشرت ريهام سعيد جزء من اللقاء في فيديو حمل عنوان "مواجهة نارية يوم الإثنين في صبايا الشمس ٩ مساءً"، حيث ظهرت فيه البارودي وهي تبكي.

 

ويعتبر هذا اللقاء الأول بينهما، بعد خلاف دام 3 أعوام، علاوة على أن البارودي أعلنت تنازلها عن النزاعات القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد في وقت سابق.

 

ونص البيان: "يعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، بصفته وكيلا عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف القضائية.. وتابع البيان: "حيث أنها لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصًا منها على استمرار علاقات الصداقة والمحبة بينهما، وبين أعضاء الوسط الفني فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم لصالح الأستاذة ريهام سعيد".

 

وتضمن: "وأنها سوف تبدأ صفحة جديدة مع الجميع بدون نزاعات أو مشاحنات متمنية للجميع التوفيق والسداد".

 

وحرصت الإعلامية ريهام سعيد، على حضور مراسم عزاء والد ريم البارودي، الذي أقيم بمسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة.

 

إقرأ ايضا

1898213801572688658

زوجة في دعوى طلاق: "عايزني اشرب بانجو والف له سجاير الحشيش"

6417ff604c59b758da6aee12

بالصور.. الجيش يستعرض أقوى أسلحته أمام قطر

جدول-اكلات-رمضان-2019

6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي

أخبار متعلقة

وائل كفوري سارة

وائل كفوري يفاجئ سارة محمد