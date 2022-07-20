شاهد.. أول ظهور لزوج الإعلامية شيماء جمال ويعترف أمام القاضي بقتلها لهذا السبب
القاضي
Native
Teads
الأربعاء، 20-07-202202:15 م
شهدت
الجلسة الأولى من محاكمة قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه، عدة كواليس من ضمنها، اعتراف
المتهم الأول زوج المجنى عليها بقتلها ولكن الجريمة جاءت وليدة اللحظة، ولم يكن ينوى
قتلها نافيا تهمة السبق والترصد، قائلا: "قتلتها بس مكنتش ناوى".
كما أنكر المتهم الثانى اشتراكه فى الجريمة، وادعاء
أسرة المجنى عليها مدنيا بـ٥٠٠ ألف وواحد جنيه، كما قدم دفاع المتهم الأول حافظة مستندات
تدل على تهديدات المذيعة لزوجها وابتزازه ماديا.
وقال
شقيق المجني عليها في الجلسة: "منك لله يا أيمن.. حسب الله ونعم الوكيل فيك"؛
ليعنفه القاضي للتحدث بدون إذن.
وقالت
والدة الإعلامية شيماء جمال من داخل محكمة جنوب الجيزة بعدما حضرت صباح اليوم لحضور
أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنتها إنها "تتمنى إحالة قاتلي ابنتها إلى فضيلة
المفتي خلال جلسة اليوم كي يهدأ قلبها وتشعر بأن حق ابنتها قد عاد إليها".
ووثق
مقطع فيديو انهيار والدة المجني عليها، حيث كانت تصرخ وتقول "دخلوني معاهم القفص
ونشوف أنا ولا هم".
وقالت
والدة المذيعة شيماء جمال في مقطع الفيديو: "دخلوني ليهم القفص مني ليهم، وأنا
اطلع مصارينهم في إيدي، قتلوا بنتي الوحيدة اللي مخلفتش غيرها".
ونظرت
الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء
جمال، وقررت تأجيل الجلسة حتى 13 أغسطس.