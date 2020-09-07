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يوسف والي
 
الإثنين، 07-09-2020 03:27 م محمد فضل

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقبرة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي التي دفن فيها في الفيوم، موجة جدل بين الجميع، حول تصميم المقبرة والمساحة التي بُنيت عليها.
ودار الجدل حول المقبرة في جانبين، أحدهما خاص بمساحتها التي بلغت حوالي نصف فدان، وكذلك تصميمها المكون من طابقين.
وقال أحد الأهالي إن المقبرة بنيت تقريبا قبل حوالي 20 عاما من الآن، وهي مكونة من طابقين وتضم مقبرة المستشار والي أمين ميزار، وتحفها أشجار الظل.
وأوضح أن المقبرة الموجودة في منتصف مباني القرية، مكونة من طابقين، والعلوي منهما عبارة عن استراحة للسيدات، تستخدم في المناسبات بدلا من الجلوس أمام المقابر، حيث تجري قراءة القرآن بداخلها.
وشيع المئات من أهالي قرية النزلة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مساء السبت، جنازة الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق.

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