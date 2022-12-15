شاهد.. أهداف فرنسا في منتخب المغرب والصعود لنهائي كأس العالم

ثيو هيرنانديز يتقدم لـ #فرنسا مبكرًا أمام #المغرب في نصف نهائي المونديال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #المغرب_فرنسا @equipedefrance @FFF @FRMFOFFICIEL @EnMaroc #أسود_الأطلس #LesBleus pic.twitter.com/x1Y5MxGd7L— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
البديل كولو مواني يعزز تقدم #فرنسا أمام #المغرب بهدف ثان في الدقيقة 79 #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #المغرب_فرنسا @equipedefrance @FFF @FRMFOFFICIEL @EnMaroc #أسود_الأطلس #LesBleus pic.twitter.com/mziWcCTydY— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
البديل كولو مواني يعزز تقدم #فرنسا أمام #المغرب بهدف ثان في الدقيقة 79 #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #المغرب_فرنسا @equipedefrance @FFF @FRMFOFFICIEL @EnMaroc #أسود_الأطلس #LesBleus pic.twitter.com/mziWcCTydY— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022