شاهد.. أميرة الناصر ترد على رهف القحطاني بعد الفضائح المتبادلة
اميرة الناصر
Native
الأحد، 14-11-202112:47 م
تصدرت الناشطة السعوديةرهف القحطاني، وكذلك أمير
الناصر، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الهجوم والاتهامات الفاضحة.
وقالت أميرة الناصر، في مقطعين فيديو نشرتهما عبر حسابها
في “سناب شات”:”بعض المشهورات خوفاً علي ما جات سلمت علي، إنت ما في أحد عبرك في حفلتك
اللي سويتها لكن أنا قمت بواجبي واشتريت لكي هدية قيمتها 6 آلاف ريال طوق ألماس تركي
وأنتي هديتك كانت إسورة يمكن إنها تيجي بألف ريال”.
وأشارت:”لكن الواحد مو بالهدية بالقدر وأرسلتها ليكي مع السواق
لأني كنت نافسة وعملية ما أقدر أجيكي وأعتذرت منك وقلت لك جية خاصة للبيت”، لافتة:”وتواصلت
مع أمك وقلت لها يا حبيبتي قالت متى تيجي قلت لها هجيكم اليوم الفجر اللي طالع انصدم
وفات كذا نصف ساعة ألقى الخبر هذا منزلته”.
وأكملت:”الآن بقول أول شئ حسبي الله ونعم الوكيل في صحتك
وعافيتك وأغلى ما عندك اللي هي أمك اللي راسلتني وقالت لي سمي على بنتي وقالت إنها
تغليني وتتابعني وقالت لك قبل ما تصيري مشهورة هي مشهورة وتحبني”.
وأوضحت:”قلت لك طيب ومنشنت عليكي وسميتك ومنشنتك وقلت لي
بكرا جاية جيتك ليش تكذبين، ماني طالبة منك منشن أنا الأولى على الخليج يعني أنتي كل
المتابعين اللي عندك شباب والمتابعين اللي عندي حريم”.
وأردفت:”أولا أنا أحترم قبيلة قحطان على عيننا ورأسنا وأحترم
أنهم يعرفون في العادات والتقاليد، الإنسانة هذي دخلت بيتي وشربت وأكلت من زادي وأمها
وعدتني إني هاجيها الشرقية اللي كنت اليوم همشي الفجر عندهم في البيت وموجودة المحادثات
والصوتيات حق أمها”.
واختتمت:”إذا أمها تسمح أنزل صوتها هنا هنزل صوتها إنها مواعداني
أجيها الشرقية، نمت ساعة كذا وأشوفها طالعة تتكلمي فيني طبعا ماعبرت الموضوع”.