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شاهد.. أغرب ما فعلته عروس مع عريسها أثناء عقد القران وأثار غضب النشطاء

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شاهد.. أغرب ما فعلته عروس مع عريسها أثناء عقد القران وأثار غضب النشطاء

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الأحد، 05-06-2022 09:00 ص
أثارت عروس موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعلته أثناء عقد قرانها.
ويبدو أن ما فعلته العروس جاء بنتيجة عكسية على خلاف ما كانت تتوقع، حيث فاجأت العريس والمأذون بشرطها قبل إتمام الزواج.
الفيديو الذي نشرته العروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت ترفع اصبعها على عريسها وتقول له: أنا واثقة فيك وفي ربنا إنك هتكون خير السند و الزوج والصاحب ومغلطتش في يوم إن أنا اخترتك بل بالعكس كنت أنت أعظم وأحسن انتصاراتي.
وأضافت: بس هطلب منك طلب .. أنا زي ما هشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك والصغير قبل الكبير ومع احترامي لكل أهلي .. أمي ثم أمي ثم أمي .. ثم أبويا عشان ميزعلش برضو .

وسن مغردون هجومًا عليها، واصفين ما فعلته بالاستعراض والإهانة لزوجها، وأشار البعض إلى أنها أردات عمل "شو" فانقلب عليها لتنفيذه بطريقة غير متقبلة.

 

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