



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأستاذ جامعي يصفع طالب ويضربه داخل قاعة المحاضرات.

وفي التفاصيل وقع هذا الاعتداء بكلية الاقتصاد المنزلي في جامعة المنوفية خلال مغادرة عدد من الطلاب المحاضرة، أثناء شرح الأستاذ بسبب التدخين.

وذكرت إحدى طالبات الفرقة الأولى بكلية الاقتصاد المنزلي، في تصريحات صحافية، بأن الطالب الذي تعرض للصفع كان يحمل سيجارة إلكترونية "فيب" أثناء خروجه من المحاضرة وعندما لاحظ الأستاذ ذلك، أوقفه وطلب منه السيجارة، فوقعت مشادة كلامية حادة بينهما، انتهت بصفع الطالب، الذي رد بدفع الأستاذ.

حالة غضب

وأثار الفيديو المتداول، حالة من الغضب الشديد بين الطلاب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي. فيما أعلنت جامعة المنوفية في بيان لها أمس أنها أحالت الأستاذ إلى التحقيق.



