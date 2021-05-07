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شاهد أخطر صورة للصاروخ الصيني قبل اصطدامه بالأرض

الصاروخ-الصيني-1620343658-0
الصاروخ الصيني
Native
الجمعة، 07-05-2021 09:34 م الطيب حسين
لايزال الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمثل تهديدا حقيقيا، حيث من المتوقع سقوطه بمنطقة مأهولة بالسكان. وفي هذه الأثناء، نشر فريق عمل Virtual Telescope Project، ما قال إنها أول صورة للصاروخ الناقل الصيني الثقيل Long March 5B الذي خرج عن السيطرة بعد الإطلاق. وفي الصورة ظهر الصاروخ وهو على ارتفاع يبلغ حوالي 700 كلم.


ووفقا لمعطيات الخبراء، قد يدخل الصاروخ التائه في المجال الجوي للأرض في يوم 9 مايو 2021. واستبعد هؤلاء احتمال أن يتسبب حطامه بأضرار ملموسة.

ويعتبر الصاروخ الناقل Long March 5، الجهاز الأساسي لتنفيذ جميع المهمات الفضائية الصينية الطموحة في المستقبل القريب.

في يوليو من العام الماضي، أطلقت الصين بنجاح أول مسبار لاستكشاف المريخ وذلك تحت اسم "Tianwen-1".

وفي نهاية أبريل من هذا العام، نقل هذا الصاروخ الحامل، وحدة من محطة الفضاء الصينية Tiangong إلى المدار.

https://twitter.com/rianru/status/1390590307956404224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1390590307956404224%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fspace%2F1229091-D981D8B1D98AD982-virtual-telescope-project-D98AD986D8B4D8B1-D8A7D984D8B5D988D8B1D8A9-D8A7D984D8A3D988D984D989-D984D984D8B5D8A7D8B1D988D8AE-D8A7D984D8B5D98AD986D98A-D8A8D8B9D8AF-D8AED8B1D988D8ACD987-D8B9D986-D8A7D984D8B3D98AD8B7D8B1D8A9%2F
 

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