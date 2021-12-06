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شاهد.. أحمد موسى يعتذر لـ عمر كمال على الهواء

ahmeeedmoussa
أحمد موسى
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الإثنين، 06-12-2021 10:22 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ثبت من تحقيق نقابة المهن الموسيقية عدم مسئولية عمر كمال عن الفيديوهات المسيئة لمصر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "مثلما كنت ثقيلا في كلامي عن عمر كمال فأنا الآن أقول له أنني أدين لك بالاعتذار لأنك كنت محقا".
وأشار أحمد موسى، إلى أن المهن الموسيقية حذرت عمر كمال من بث أي فيديوهات على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها أو على سبيل المزاح والالتزام بالسلوك المناسب، وأكد المطرب عمر كمال على الالتزام بكل توجيهات وتعليمات النقابة.
 

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