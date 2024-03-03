شاهد.. أحمد موسى يدخل في نوبة بكاء على الهواء

الأحد، 03-03-2024
10:46 ص
دخل الإعلامي أحمد موسى
، في نوبة بكاء أثناء نعيه وائل محمد أحد العاملين في فريق عمل برنامج " على مسئوليتي "الذي توفى أمس السبت.
وقال الإعلامي أحمد موسى
في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وائل محمد كان عمود رئيسي في برنامج على مسئوليتي ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى
:" تعرفت على وائل في 2013 وهو صحفي متميز للغاية ومحترم للغاية ".
واكمل الإعلامي أحمد موسى
:" وائل تعرض إلى أزمة صحية منذ فترة لكنه فارق الحياة اليوم ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى
:" وائل مكنش بينام عشان الشغل ولم ينقطع عن العمل مطلقا ولم يتأخر ابدا، ووائل هو المسؤول عن التقارير والفيديوهات التي تظهر في برنامج " على مسئوليتي ".
وتابع الإعلامي احمد موسى:" تلقينا الخبر كالصدمة صباح اليوم وسنفتقد وائل كثيرا "، مضيفا:" وائل كان حبيب كل الناس ووائل أدى رسالته تجاه برنامج على مسئوليتي على أكمل وجه".