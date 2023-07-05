شاهد.. أحمد موسى: حادث مدينتي مجرد خلاف جيران

قال الإعلامي أحمد موسى إن عملية الدهس التي وقعت في كومبوند مدينتي والتي أسفرت عن مقتل طبيبة وإصابة زوجها وأطفالها، والتي نفذها ضابط في الجيش، مجرد خلاف جيران فقط.

وحذر أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، من الكتائب الإلكترونية الإخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مضيفا أنه لا أحد في مصر فوق القانون، والقانون فوق الجميع.

وأشار إلى أن طيور الظلام وأهل الشر يبثون الأكاذيب ضد القوات المسلحة والشرطة.

وأصدرت القوات المسلحة بيانا، قالت فيه : "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وأسندت للمتهم جرائم " القتل العمد والشروع فيه " وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات .

وكشفت التحقيقات أن مشادة نشبت بين قائد مركبة ورجل وأسرته على خلفية قيام طفل بخدش سيارة الأول بسكوتر كهربائي وهو ما أشعل غضبه فاستقل مركبته ولحق بالأب وأسرته، ودهسهم ونتج عن ذلك وفاة الأم وتعمل طبيبة وإصابة باقي أفراد الأسرة.