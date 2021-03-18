شاهد/ أحدث ظهور للملك سلمان.. وسعوديون:«الله يحفظه ويطول عمره»

الخميس، 18-03-2021
11:12 ص
محمد فضل
انتشرت صور
حديثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، وهو يلتقط صورًا تذكارية
رفقة بعض الأمراء.
وظهر الملك
سلمان بن عبدالعزيز، في صورة مع الأمير فيصل بن سعود بن محمد.
وكان الملك
سلمان يقف بجوار سيارة وبجانبه الأمير فيصل بن سعود لالتقاط صورة تذكارية
، كما تم
تداول صورة أخرى للأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وهو يقف بجانب خادم الحرمين.
وسرعان ما
انتشرت الصور عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وحظيت بدعوات للملك
بدوام الصحة والعافية وطول العمر.