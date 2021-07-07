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شاهد/ أثير الحلوة تستفز السعوديين بفيديو جريء من غرفة النوم

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أثير الحلوة
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الأربعاء، 07-07-2021 01:07 م

أثارت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية أثير الحلوة، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو، إعتبره العديد من المتابعين في السعودية خادشاً للحياء العام، ومخلاً بالأداب العامة.
وظهرت أثير بالفيديو بوضعية جريئة في غرفة نومها، ما أثار غضب عدد كبير من متابعيها في السعودية، كما تصدر وسم "أثير الحلوة تشوه سمعة السعودية" الترند في المملكة العربية السعودية.
وطالب النشطاء الجهات الأمنية بسرعة القبض عليها ومحاكمتها لتكون عبرة لغيرها، خاصة أن العديد من الفتيات اتجهن لمثل هذه الأفعال على مواقع التواصل للحصول على الشهرة.

 

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