شاهد آخر ما كتبه الناشط السعودي محمد الشمري قبل وفاته

الأربعاء، 22-12-2021
09:21 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يكشف آخر ما كتبه الناشط السعودي
الشهير الراحل محمد الشمري
، على لوحة في مجلسه الذي كان يجتمع فيه مع أصدقائه ومعارفه.
وأظهر الفيديو عدد من أصدقاء محمد الشمري
وهم مجتمعين في مجلسه ، وقال أحد
الأصدقاء :” شوف أخوي شو كاتب على هذه اللافتة عند مدخل المجلس ” سبحان الله لا
تغتاب أحد هنا “، فهو كان يمنع أحد يغتاب أحد كان يزعل ويرفض الحديث ، وكان له
مجلسين فكتب هذه اللافتة هنا ، وأُخرى في منزله الثاني “.
وأكد الحاضرين ، أن الشمري جعل هذه اللافتة كنظام يسيرون عليه بألا يغتابون
أحد ، مٌوضحين بأنهم سيتكفلون باي شيء يحتاجه المجلس حتى يظل مفتوح ولا يٌقفل
ابداً .
وكان توفي مشهور سناب شات محمد الشمري
واثنين من أبنائه في حادث مروع، منذ
أيام حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: “ادعوا لنا نوصل
بالسلامة إن شاء الله للرياض” ، فيما ترقد زوجته وأبنائه الثلاثة في المستشفى
لتلقيهم العلاج .