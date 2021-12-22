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شاهد آخر ما كتبه الناشط السعودي محمد الشمري قبل وفاته

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الشمري
Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 09:21 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يكشف آخر ما كتبه الناشط السعودي الشهير الراحل محمد الشمري، على لوحة في مجلسه الذي كان يجتمع فيه مع أصدقائه ومعارفه.

وأظهر الفيديو عدد من أصدقاء محمد الشمري وهم مجتمعين في مجلسه ، وقال أحد الأصدقاء :” شوف أخوي شو كاتب على هذه اللافتة عند مدخل المجلس ” سبحان الله لا تغتاب أحد هنا “، فهو كان يمنع أحد يغتاب أحد كان يزعل ويرفض الحديث ، وكان له مجلسين فكتب هذه اللافتة هنا ، وأُخرى في منزله الثاني “.
وأكد الحاضرين ، أن الشمري جعل هذه اللافتة كنظام يسيرون عليه بألا يغتابون أحد ، مٌوضحين بأنهم سيتكفلون باي شيء يحتاجه المجلس حتى يظل مفتوح ولا يٌقفل ابداً .
وكان توفي مشهور سناب شات محمد الشمري واثنين من أبنائه في حادث مروع، منذ أيام حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: “ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض” ، فيما ترقد زوجته وأبنائه الثلاثة في المستشفى لتلقيهم العلاج .
شاهد الفيديو هنا:
 

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