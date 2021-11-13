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شاهده في وضع مخل مع سيدة.. جريمة جديدة تهز الإسماعيلية

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الشرطة
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السبت، 13-11-2021 11:27 ص

شهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة جديدة بعد الجريمة التي هزت مصر، بقتل رجل وقطع رأسه في الشارع، حيث تم العثور على جثمان صبي في أراض زراعية بعد أسبوع من اختطافه.
وقال والد الصبي يوسف محمد فتحي أحمد، البالغ من العمر 14 عاما، والذي تم خطفه وقتله من قبل عامل، إنه تم العثور على جثمان نجله في أحد الأراضي الزراعية بعد أسبوع من اختطافه، مؤكدا أن المتهم قتل نجله وألقى به في الزراعات بعد خطفه مباشرة، ثم استمر يطالب الأسرة بفدية لمدة أسبوع لإطلاق سراحه، بعد أن شاهد ابنه المتهم في وضع مخل مع سيدة.
 

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