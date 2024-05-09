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"شالوم من غزة".. فيديو يوثق لحظة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية

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"شالوم من غزة".. فيديو يوثق لحظة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية

اغتيال
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الخميس، 09-05-2024 01:31 م


وثق مقطع فيديو نشرته مجموعة مجهولة تطلق على نفسها " طلائع التحرير.. مجموعة الشهيد محمد صلاح"، لحظة إطلاق مسلح النار على رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في محافظة الإسكندرية.

وأظهر الفيديو، المسلح يطلق النار على المجني عليه أثناء جلوسه داخل سيارته، وهو يردد "شالوم من غزة"، ما أدى إلى مقتله.

وتحقق الجهات الأمنية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وتشير المعلومات إلى أن رجل الأعمال المقتول كندي يحمل جواز سفر إسرائيلي، ويعيش في الإسكندرية برفقة أسرته، منذ عام 2015.

فيما أعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "طلائع التحرير" مسؤوليتها عن اغتيال المجني عليه بسبب الحرب في غزة.

 


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