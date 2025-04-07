شافه في وضع مخل مع أخته.. تفاصيل جديدة حول مقـ.ـتل رجل أعمال وتقطيع جثمـ.ـانه داخل فيلته

داخل فيلا بحي راقٍ في التجمع الأول، ملك رجل أعمال، عُثر على جثمانه مقطعًا لعدة أجزاء باستخدام "ساطور" ومخبأة داخل ديب فريزر.

بدأت القصة حين دخل نجل المجني عليه الفيلا للاطمئنان على والده بعد تغيبه وانقطاع الاتصال به، وبعد بحث دام لدقائق، اكتشف الابن المأساة جثة والده مقطعة ومخبأة داخل "ديب فريزر".

كان يعيش رجل الأعمال، مالك شركة مقاولات -في العقد السادس من عمره- بمفرده داخل الفيلا، وخلال الفترة الماضية تعرف على فتاة في العشرينات من عمرها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية دون علم أسرتها، وتطورت لعلاقة آثمة استمرت لفترة.

استشعر شقيق الفتاة تغيبها عن المنزل على غير العادة، فقرر مراقبتها، حتى شاهدها تدخل فيلا في حي راقٍ بمنطقة التجمع، وعلم أنها تعود لرجل الأعمال الذي يعيش بمفرده.

دخل الأخ إلى الفيلا خلسة، وشاهد شقيقته مع الضحية في أوضاع مخلة، فقرر الانتقام من رجل الأعمال، واستعان بصديق له، ووضعا مخططهما الشيطاني.

عاد الأخ إلى الفيلا مرة أخرى رفقة صديقه المتهم الثاني، وبحوزته سلاح أبيض "ساطور"، وتعدى على الرجل الستيني بالضرب حتى فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

تعاون المتهمان على تقطيع الجثة باستخدام "ساطور"، وحفظاها في "ديب فريزر" لإخفاء معالم الجريمة، ثم سرقا متعلقات المجني عليه الشخصية، ولاذا بالفرار من مكان الواقعة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، يفيد باكتشافه مقتل والده (صاحب شركة مقاولات) وتقطيع جثمانه داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان يقيمان بنطاق محافظة القاهرة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجني عليه وشقيقته، فاستعان بالمتهم الآخر، وتوجها إلى محل إقامة المجني عليه، وتعديا عليه حتى أوديا بحياته.

وأمكن ضبط متعلقات المجني عليه المستولى عليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.