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«شافه بياخد 16 مليون في إيده».. ميدو يكشف سبب أزمة طارق حامد بسبب زيزو

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الأحد، 20-03-2022 02:07 م


كشف أحمد حسام ميدو، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجديد عقد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو خد 16 مليون جنيه وهو بيمضي ولسه فاضله 7 مليون لسه مخدهمش بس هياخدهم".
وأضاف: "اللي شجع طارق حامد إنه يصر على الشرط الجزائي، بعد ما شاف زيزو وهو بيمضي وبياخد 16 مليون جنيه".
واختتم حديثه قائلا: "في مشكلة كبيرة في سياسة تجديد العقود في الزمالك ولازم تتعدل، وبرافو على زيزو ووالده إنهم توصلوا لعرض مميز مع الزمالك".
 

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