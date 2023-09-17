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شارك في الحوار الوطني.. عمرو أديب: الإفراج عن محمد زهران قرار حكيم

amroooo
عمرو أديب
الأحد، 17-09-2023 12:40 ص

 

 

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الإفراج عن الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، الذي تم إلقاء القبض عليه منذ يومين، مؤكدا أنه قرار حكيم جدا.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الإفراج عن زهران قرار حكيم ويريح القلب، مضيفًا: "على ما يبدو كان هناك شعور بالحرج للموجودين بالحوار الوطني بعد القبض على زهران، والذي شارك في جلسات الحوار لذا تم التحرك في هذا الأمر".

وشدد مقدم "الحكاية"، على ضرورة مقابلة الرأي بالرأي، وأن يظل صاحب الرأي آمنا، مبديًا أمله أن يكون بداية للإفراج عن آخرين.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الدولة المصرية ما زالت قوية باعتراف الداني والقاصي، وبها أرضية ثابتة تسمح باستقبال كل الآراء، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة هي فترة مناسبة للتعبير عن الرأي.

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