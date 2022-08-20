الأحد 21 أغسطس 2022
توقيت مصر 00:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

الداخلية الكويتية تنشر صورًا للحظة ضبط 20 شابًا وسيدة متلبسين بممارسة الرذيلة

فيديو لغناء شاب «نقاش» يستنفر فنانين ومشاهير وعلاء مبارك يعلن انبهاره

بعد صورتها بالمايوه.. انفصال نسرين طافش عن زوجها

تصريحات صادمة من والد قاتل «سلمى»: بينهم قبلات في شقة الشروق

مُدرّسة في دعوى خلع: «الديوث» جعلني أخلع الحجاب وجسدي أصبح له ولأصدقائه

السعودية.. صاعقة رعدية تودي بحياة شاب وطفل في الحال

«أحضان وقبلات» الفيديو المخل لرئيسة وزراء فلندا.. وترد على الفضيحة: لا يمنعه الدستور

جماهير الزمالك تشتم هذا اللاعب خلال مباراة ناديهم مع فاركو

خانها مع حريم الجيران.. زوجة تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على بال

ADS
 

شاب ينتحر في بث مباشر على الهواء ويكشف السبب الصادم

unnamed-1079x675
الشاب
Native
Teads
السبت، 20-08-2022 08:34 ص
في واقعة صادمة، أقدم شاب على التخلص من حياته في بث مباشر على الهواء، حيث تناول حبة سامة، موثقا لحظات مأساوية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 وأشار الشاب ويدعى عمرو ، أنه تعرض للظلم من أحد أقاربه، حيث أنه مقيم في كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، متهما قريبا له بالعديد من الاتهامات.
وفور علم أسرته بما قام به، سارعوا بنقله إلى مستشفى قريب في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله المستشفى.

وأخطرت المستشفى الشرطة، التي حضرت وقامت بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة، وتكليف الشرطة بجمع التحريات حول الواقعة.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو لغناء شاب «نقاش» يستنفر فنانين ومشاهير وعلاء مبارك يعلن انبهاره

elbashayer-2021-01-28_525704

بعد صورتها بالمايوه.. انفصال نسرين طافش عن زوجها

888-14

تصريحات صادمة من والد قاتل «سلمى»: بينهم قبلات في شقة الشروق

أخبار متعلقة

19-08-22-268381040

السعودية.. صاعقة رعدية تودي بحياة شاب وطفل في الحال

unnamed-1079x675

«مصورتش حريم قعدت في حضنهم 28 سنة».. سبب انتحار شاب البحيرة

resize

زوجة وعشيق وصديقه وربة منزل .. قتلوا الزوج مقابل 3500 جنيه في البحيرة

Capture

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

تنزيل (1)

تحقيقات النيابة تفجر مفاجآت: أقام معها علاقة عامين وخطب صديقتها.. فانتقمت

download

فنان لبناني شهير يتخلص من حياته برصاصة في رأسه