شاب يقتل مؤذنًا بطريقة بشعة بسبب إنزعاجه من صوت الآذان

الأربعاء، 24-03-2021
05:12 م
أقدم شاب يمني في محافظة تعز، على قتل
جاره المؤذن
؛ بسبب انزعاج
ه من صوت
الأذان.
ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن الجاني شاب في عقده الثالث من العمر، وقد طعن
جاره المؤذن
بمسجد الرحمن في حي ”الضربة“ وسط مدينة تعز بخنجر، عقب صلاة الفجر،
وألقى حجارة على رأس المؤذن
البالغ من العمر 80 عامًا، ما تسبب في وفاته على الفور.
كما أن الجاني تحصن في منزله عقب ارتكابه الجريمة، ولم
يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه في البداية.
والقوات الأمنية اقتحمت منزل الجاني بعد معرفتها بتواجده
بمفرده، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ“ساطور“، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه
وإصابته، قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى أحد مشافي المدينة.