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شاب يعتدي على المصلين أمام مسجد بالإسكندرية.. والداخلية تصدر بيانًا

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الخميس، 14-04-2022 11:13 ص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي يقوم خلاله أحد الأشخاص بالتعدي على المصليين.
وتداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص "متسول" حال تعديه على أحد المواطنين أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة وقيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب والسب.
وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام - وسبق اتهامه في قضية "تسول".
وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إيداعه إحدى المصحات النفسية.
 

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