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شاب يسخر من القرآن الكريم فماذا ستكون عقوبته؟!

شاب يسيىء للقرآن الكريم
شاب يسخر من القرآن الكريم
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:34 ص المصريون

تم تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لحفله لشاب يقلد بعض الأشخاص (مونولوجيست) ومن ضمن ما تم تقليده هو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها من الإذاعيين المعروفين مثل الدكتورة هاجر سعد الدين وغيرهما.
ومن جانبه طالب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الشاب، مؤكداً إن الهيئة ستخاطب على الفور الجهات المعنية لمحاسبة هذا الشاب على ما فعله والتحقيق معه.
وأشار إلي إن الهيئة الوطنية للإعلام لن تتهاون حتى يأخذ هذا الشاب عقابه نتيجة ما فعله من السخرية من قيم ومبادىء الدين الإسلامي، لأن الفيديو قد تضمن بعض المقاطع القرآنية والتي كان يضحك عليها الحضور.
يذكر إلي إن هذا المقطع الذي انتشر بالأمس على مواقع السوشيال ميديا وجد غضباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالب البعض بسرعة محاكمة هذا الشاب لاسيما أنه قام بالأستهانه بالرسول عليه الصلاة والسلام وآيات القرآن الكريم.
 

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