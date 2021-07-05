شاب يتحرش بـ«أحلام» داخل مول تجاري.. شاهد رد فعلها
احلام
Native
الإثنين، 05-07-202103:27 م
تعرضت الفنانة الإماراتية الشهيرة أحلام، إلى التحرش
اللفظي من جانب أحد الشباب أثناء تواجدها في أحد المجمعات التجارية صحبة صديقتها،
حيث كانت ترتدي كمامة وعباءة ولم يتعرف عليها أحد.
وتعرض الشاب للفنانة أحلام، وهو لم يكن يعلم، وخاصة أنها
كانت تغطي شعرها وترتدي كمامة، ولم يظهر منها إلا عينيها.
وقالت الفنانة أحلام في مقطع فيديو متداول، إنها تعرضت للغزل
من قبل شخص قال لها: “يا زين هالطول يا زين هالطول.. ما يدري إني أنا.. ترى أنا مخطوبة”.
وتمنت أحلام أن يكون الشخص الذي تعّرض لها من متابعيها، عبر
تطبيق “إنستجرام” حتى يعلم أنها مرتبطة.