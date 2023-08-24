شاب يبتر عضوه التناسلي بيده.. والسبب!

ارشيفية







أقدم شاب مغربي على بتر عضوه التناسلي في جماعة سيدي بدهاج بإقليم الحوز أمزميز.



وبحسب مواقع صحفية محلية فإن الشاب يبلغ من العمر 37 عاماً وأقدم على فعلته بعد ترتيب مسبق لها.



وأشارت المواقع الصحفية إلى أن الشاب كان يعاني من مشاكل نفسية، وقرر بعد تناول مادة "الدوليو" القيام بفعلته المأساوية داخل منزله في دوار إيكودار.



وتحركت السلطات المحلية فور علمها بالحادثة، انتقلت قوات الدرك الملكي إلى موقع الحادث للبدء في التحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.



وتم نقل الشاب إلى المستشفى الجامعي في مراكش لتلقي العلاج الضروري.



يُعتقد أن هذا الفعل الصادم قد يكون ناجمًا عن حالة من الاضطرابات النفسية التي كان الشاب يعاني منها، وهذا ما دفعه لاتخاذ هذا القرار المروع.