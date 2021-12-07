شاب كبير.. صدمة بعد ظهور ريهام عبدالغفور رفقة ابنها في مهرجان القاهرة

الثلاثاء، 07-12-2021
10:00 ص
أطلت الممثلة ريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء حفل ختام الدورة 43
من مهرجان القاهرة
السينمائي مع إبنها "يوسف" ليكون أول ظهور له بعد
بلوغها سن الشباب.
ولفتت ريهام الأنظار بجمال إطلالتها وارتدت فستان أسود طويل، ولملت شعرها
من الأمام ورفعته للأعلى، كما طبقت ماكياج ناعم أبرز جمالها.
ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي من الحفل وبرفقة إبنها
وكتبت: "مع أكبر إنجاز بحياتي".
ولفت يوسف الأنظار بعدما أصبح شابا ، وعلق المتابعون معبرين عن إعجابهم به،
وأنه يبدو وكأنه من عمر أمه.