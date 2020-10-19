سيول في مصر.. تحذيرات قوية من الأرصاد

الإثنين، 19-10-2020
08:38 م
الطيب حسين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع سقوط أمطار
متوسطة يوم غد الثلاثاء، على مناطق السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية، في حين قد تصل إلى حد السيول
يوم الخميس في عدد من المناطق.
ويشهد يوم الأربعاء أمطار
ًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفرالشيخ) تكون متوسطة على باقي محافظات الدلتا.
ومن المتوقع أن يشهد يوم الخميس المقبل وحتى الأحد، أمطار
ًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية ورشيد ودمياط) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والشرقية) ومدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، والسواحل الشرقية للبلاد، قد تصل لحد السيول
على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا).
ويصاحب ذلك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات؛ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.
وأشارت الهيئة ، إلى أن التقلبات الجوية الحادة والسريعة من أهم صفات الخريف، مؤكدة أنه يتم تحديث الأجواء أولًا بأول للوقوف على الحالة الصحيحة والدقيقة لحالة عدم الاستقرار، من خلال إصدار النشرات الجوية عبر موقع الهيئة أو الصفحة الرسمية للهيئة على "فيسبوك".