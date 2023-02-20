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"سيكون عِبرة لغيره".. هل تذاع عملية إعدام قاتل نيرة أشرف؟

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قاتل نيرة اشرف
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الإثنين، 20-02-2023 01:10 م

 

قررت محكمة النقض -مؤخرًا- رفض  الطعن المقدم من محامي محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وبذلك يكون حكم إعدامه نهائيًا.

وفيما طالب البعض بإذاعة عملية إعدامه حتى يكون عبرة لغيره، فإنه وفقا لنص القانون لا يمكن إذاعة حكم إعدام قاتل مهندس طلخا الا بعد حدوث تعديل تشريعي.

 

حيث تنص المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

 

ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون.

 

 

 

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