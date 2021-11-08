سيف زاهر يحسم جدل مصير كهربا ويكشف ما دار بينه وبين موسيماني

الإثنين، 08-11-2021
12:45 م
كشف الإعلامي سيف زاهر
، عن تطورات جدية بشأن مصير محمود عبدالمنعم كهربا
،
جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال سيف زاهر
، في تصريحات تليفزيونية: «قولاً واحدًا، كهربا
مستمر مع
النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي نية لرحيله، خلال فترة
الانتقالات الشتوية المقبلة».
وأضاف: «موسيماني
تحدث مع كهربا
بعد استبعاده من مباراة القمة أمام
الزمالك، وقال له (هتاخد الفرصة في الفترة المقبلة زيك زي زملائك في الفريق)».
وتابع: «موسيماني
لن يوافق على رحيل أي لاعب، والكل سوف يحصل على فرصته،
خاصة في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة».