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سيريلانكا تقرر حظر النقاب في الأماكن العامة

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 13-03-2021 09:21 م المصريون
قام وزير الأمن العام في سيريلانكا، ساراث ويراسينايرا، بالتصديق على قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بالبلاد.


كانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن الوزير قوله في اجتماع بمدينة كالوتارا إن النقاب يشكل تهديدا مباشرا للأمن في البلاد.

وأكد أنّ النساء المسلمات لم يكنّ يرتدين النقاب في الماضي، وأنه وقع على قانون بحظره في البلاد محذرًا من إغلاق المدارس الدينية في البلاد ما لم تلتزم بالقانون الجديد.

ويشكل المسلمون 10 بالمئة من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليوناً وغالبيتهم من البوذيين.
 

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