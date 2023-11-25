السبت 25 نوفمبر 2023
توقيت مصر 23:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصر تبدأ تسلم 24 محتجزا من الصليب الأحمر عبر معبر رفح

تهمة غير متوقعة.. تفاصيل الحكم سنة غيابي على الفنان محمد رمضان

الحوثيون ينفذون هجوما بحريا ضد إسرائيل...تفاصيل

المفتي.. المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني لحماية الوطن

سيد عبد الحفيظ يحسم قرار عودته للأهلي

رميا بالرصاص إنهاء حياة سائق على يد أبناء عمومته بسوهاج

بعد تحركات للقضاء على السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق الموازية

"يا نتجوز يا هقتلك".. نيرة أشرف جديدة داخل حمام مول شهير بأكتوبر

لحظة القبض على مستشار الرئيس الأمريكي السابق بعد إهانة بائع مصري وسب الرسول

فيديو صادم.. مديرة مدرسة ومعلمات يطاردن طالبة في الشارع حتى صدمتها سيارة وماتت بالكويت

سيد عبد الحفيظ يحسم قرار عودته للأهلي

20200305004101551
سيد عبد الحفيظ،
السبت، 25-11-2023 06:15 ص نسمه عبد الوهاب
فجر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مفاجأة قوية بشأن موقفه من العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من رحيله عن هذا المنصب قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وقال «عبد الحفيظ» في تصريحاته الأخيرة بقناة أبو ظبي الرياضية بشأن عودته مجددًا للنادي الأهلي: «أنا لست بعيدا عن النادي الأهلي، صحيح أنني لا أشغل منصبًا في الوقت الحالي، إلا أنني لم أخرج من القلعة الحمراء فأنا محب للفريق ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل.. حاليًا أهتم بعملي الخاص وتجربة العمل بالإعلام».

إقرأ ايضا

download (5)

مصر تبدأ تسلم 24 محتجزا من الصليب الأحمر عبر معبر رفح

download (4)

تهمة غير متوقعة.. تفاصيل الحكم سنة غيابي على الفنان محمد رمضان

ل

الحوثيون ينفذون هجوما بحريا ضد إسرائيل...تفاصيل

أخبار متعلقة

IMG-20231029-WA0005

خلافات كبيرة.. سبب استبعاد إمام عاشور من مبارايات الأهلي