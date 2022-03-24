الجمعة 25 مارس 2022
توقيت مصر 04:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار هام من الـ«كاف» قبل مباراة مصر والسنغال

مفاجأة في تشكيل المنتخب أمام السنغال

المنتخب السعودي إلى كأس العالم ووزير الرياضة: مبروك السادسة

الإعدام لقاطع رأس أمه بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة

التموين تعلن حذف من يصل راتبه لهذا الرقم

نجل حنان ترك يطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء

شاهد.. تحدي رقص مثير بين صافيناز وفتاة وتركع احترامًا لها

سيد رجب يخرج عن صمته ويعلق على اتهامات زوجته

فنانة شهيرة تنسحب من لقاء على الهواء بسبب سؤال

زوجة بطل «أبوالعروسة» الأجنبية تفضحه بكشف وقائع صادمة

ADS
 

سيد رجب يخرج عن صمته ويعلق على اتهامات زوجته

2021_12_18_19_25_52_416
سيد رجب
Native
Teads
الخميس، 24-03-2022 12:47 م

علق الفنان سيد رجب على اتهامات طليقته الأمريكية له بسلب أموالها وطردها من منزلها ورفضه سداد نفقتها ونفقة أولادها من خلال بيان أصدرته محامية الفنان.
ووصف البيان تلك الاتهامات بالادعاءات غير الصحيحة والتى تمس الحياة الشخصية، ولا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.
وقال البيان أن هناك خصومة بين الفنان سيد رجب وطليقته أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها على "فيسبوك".
وتابع البيان، إنه انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين طليقته ـ رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا.
وذكر أنه في جميع الأحول فإن الفنان يؤكد امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية كون أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم، مشيرا إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة والالتفاف الجماهيري حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم.
وكانت الأمربكية كيكي نيلسون طليقة الفنان وفي تغريدة على صفحتها على مواقع التواصل وجهت اتهامات له، مؤكدة استيلائه على أموالها وطردها من شقتها وعدم قدرتها على إيجاد علاج السرطان، وذلك عبر منشور لها تحت عنوان" خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب".
 

إقرأ ايضا

Capture

المنتخب السعودي إلى كأس العالم ووزير الرياضة: مبروك السادسة

202002271119361936

الإعدام لقاطع رأس أمه بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة

LPscQBaL-1488986074_639_56261_14

التموين تعلن حذف من يصل راتبه لهذا الرقم

أخبار متعلقة

من-هي-كيكي-نيلسون-زوجة-سيد-رجب-الثانية-780x470

زوجة بطل «أبوالعروسة» الأجنبية تفضحه بكشف وقائع صادمة

download

السعودية.. امرأة تخرج للشارع عارية تمامًا من أجل الطلاق

218653

جعل صديقه يمارس الرزيلة مع زوجته عدة مرات ثم قتله لسبب آخر صادم بحلوان

2017_11_9_13_50_45_754

صدمة.. زوجة تقع على زوجها فتتسبب في موتهما معًا

17228228231637397399

ماذا تفعل الزوجة التي تنزعج من شخير زوجها؟.. مبروك عطية يرد

download

فنان شهير يعلن الاعتزال بمنشور مُبكي: مش قادر أصرف على عيالي