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سيدة عارية تمامًا داخل صندوق قمامة في أكتوبر

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سيدة عارية تمامًا داخل صندوق قمامة في أكتوبر

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Teads
السبت، 23-04-2022 10:51 ص

تكثف الجهات الأمنية في محافظة الجيزة جهودها، لكشف غموض العثور على سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة في أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة بالحي 11 دائرة قسم أكتوبر ثاني، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.
وانتقلت فرق المباحث إلى مكان الواقعة، وجاري فحص كاميرات المراقبة واستجواب عدد من الشهود؛ لكشف مزيد من التفاصيل، وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية السيدة، وغموض الحادث.
وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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