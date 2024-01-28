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سيدة سعودية تشتري قميص رونالدو برقم خيالي

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رونالدو
الأحد، 28-01-2024 01:13 م

 

عرض مزاد خيري في السعودية قميص أسطورة كرة القدم، ولاعب فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، للبيع، إذ اشترته سيدة برقم خيالي.

 

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن قميص رونالدو ظهر في مزاد خيري أقامته جمعية أسر التوحد السعودية، بالشراكة مع "فورمولا E"، على أن يعود المبلغ للجمعية.

واشترت سيدة أعمال قميص النجم البرتغالي بمبلغ 120 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين و703 آلاف و200 جنيها مصريا، بحسب سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

 

وتبرعت السيدة بالمبلغ المذكور لحساب جمعية أسر التوحد، في لفتة إنسانية نالت إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن امتنانهم لها والنجم البرتغالي.

 

والسيدة السعودية تعمل في مجال تصميم الأزياء، لكنها رفضت الكشف عن هويتها، إذ فازت بالقميص بعد تنافس دام أكثر من خمس دقائق، قبل أن يرسو المزاد عليها.

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