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سيدة تعلن وفاتها وتنشر صورها بالكفن على صفحة ابنتها للهرب من الديون

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سيدة تعلن وفاتها وتنشر صورها بالكفن على صفحة ابنتها للهرب من الديون

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السيدة
Native
Teads
الإثنين، 26-12-2022 11:09 ص

 

 

ادعت سيدة وفاةها ونشرت على حساب ابنتها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة وهي بالـ"كفن"، حتى تجعل الأمر أكثر إقناعًا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة dailystar البريطانية.

 

الأمر بدأ عندما وعدت المرأة الإندونيسية، بسداد الديون التي كانت عليها، عند حلول 20 نوفمبر، ولكنها لم تستطع، وطلبت أن تزيد المدة، ووصلت الفترة إلى 6 من شهر سبتمبر لهذا العام، ولكنها أيضًا فشلت في تسديدها الأمر الذي جعلها تفكر بصورة مرعبة.

 

ونشرت المرأة منشورا على صفحة ابنتها بموقع "فيسبوك"، وقالت إنها توفيت إثر حادث وقع على جسر بالقرب من منزلهما، وأن الجثة سيتم دفنها في إقليم أتشيه الإندونيسي.

 

ولم تكتف بهذا الأمر فقط، بل أضافت بعض الصور لتأكيد الأمر، وهي بالكفن، وصورة أخرى لجثة ملتفة بملاءة بيضاء على السرير المتنقل الخاص بالمستشفيات.

 

ولكن ابنتها التي تدعى "نجوى ألميرا جينتينج" لم تتستر عليها، واعترفت بأن والدتها ما زالت على قيد الحياة، وأنها قامت بتزوير موتها هربًا من الديون المتراكمة عليها.



 

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